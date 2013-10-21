Enginarlı Çorba
Çok besleyici ve yapımı kolay olan bu tarif sofralarınızın lezzetli misafiri olacak. Enginarlı çorba nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Enginarları dörde bölüp, bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın içine az su ile açtığınız krem peynir, yoğurt, kıyılmış dereotu ve dövülmüş sarımsak koyun.
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2
Bir taşım daha kaynatıp blenderden geçirin ve yeniden tencereye alın. Tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Üzerine kıyılmış dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.
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