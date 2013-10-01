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Dul Avrat Çorbası

Dul Avrat Çorbası
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Adana'mızın en eski yemeklerindendir dul avrat çorbası. Dul avrat çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mercimeği, üzerini geçecek kadar su ile 20 dakika haşlayın. Soğanı küp doğrayın. Zeytinyağında soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Yarı pişmiş mercimeği, haşlama suyuyla birlikte soğana ekleyip kaynatın.
  • 2
    Unu, 1 çay bardağı su ile yoğurup hamur elde edin. Hamuru merdaneyle açın. İlk önce iki parmak eninde şeritler kesin. Daha sonra bu şeritleri kareler halinde kesin.
  • 3
    Tencerede kaynayan mercimeğe hamuru ilave edin. Tereyağında biber salçasını ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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