Dul Avrat Çorbası
Adana'mızın en eski yemeklerindendir dul avrat çorbası. Dul avrat çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mercimeği, üzerini geçecek kadar su ile 20 dakika haşlayın. Soğanı küp doğrayın. Zeytinyağında soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Yarı pişmiş mercimeği, haşlama suyuyla birlikte soğana ekleyip kaynatın.
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2
Unu, 1 çay bardağı su ile yoğurup hamur elde edin. Hamuru merdaneyle açın. İlk önce iki parmak eninde şeritler kesin. Daha sonra bu şeritleri kareler halinde kesin.
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3
Tencerede kaynayan mercimeğe hamuru ilave edin. Tereyağında biber salçasını ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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