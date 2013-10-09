Dana Turp Çorbası Tarifi

Et ekleyip kavurun. Küp doğranmış turp, sarımsak ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Kaynayınca, soya sos ve tuz ilave edin. Kıyılmış soğan ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.