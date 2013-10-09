Tarif Ara
Öğünler Çorba Dana turp çorbası tarifi

Dana Turp Çorbası Tarifi

Dana Turp Çorbası Tarifi
ORTA

Lezzetli ve doyurucu olan dana turp çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuşbaşı doğranmış dana etini geniş bir kaba alın. Marinat için üzerine susam yağı, sarımsak, karabiber ve tuz ekleyip 10 dakika dinlendirin. Susam yağını tencereye alın.
  • 2
    Et ekleyip kavurun. Küp doğranmış turp, sarımsak ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Kaynayınca, soya sos ve tuz ilave edin. Kıyılmış soğan ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hardallı Çorba Tarifi
KOLAY

Hardallı Çorba Tarifi

Fırın Çorbası
ORTA

Fırın Çorbası

Şiveydiz
KOLAY 10 DAKİKA

Şiveydiz

Erzincan Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Erzincan Çorbası