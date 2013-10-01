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Buğdaylı Kış Çorbası Tarifi

Buğdaylı Kış Çorbası Tarifi
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Mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Buğdaylı kış çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Aşurelik buğdayı su ile birlikte kısık ateşte 2-2.5 saat pişmeye bırakın.
  • 2
    Diğer tarafta kuzu etini kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kuzu eti, ince kıyılmış soğan, domates, sivri biber ve salçayı tereyağında kavurun.
  • 3
    Pişen buğdayın içine etli karışımı, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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