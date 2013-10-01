Buğdaylı Kış Çorbası Tarifi
Mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Buğdaylı kış çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Aşurelik buğdayı su ile birlikte kısık ateşte 2-2.5 saat pişmeye bırakın.
-
2
Diğer tarafta kuzu etini kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kuzu eti, ince kıyılmış soğan, domates, sivri biber ve salçayı tereyağında kavurun.
-
3
Pişen buğdayın içine etli karışımı, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL