Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi
Çorbalara çok yakışan bezelyenin buluştuğu lezzetli ve çok hafif bir o kadar da besleyici bu çorbaya sofralarınızda yer verin. Bezelyeli buğday çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Buğdayı ayıklayıp bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp iyice yıkayın. Domatesleri ve soğanı rendeleyip bir tencerede kavurun. Islanmış buğday ve bezelyeyi tencereye alın.
-
2
Üzerine tavuk suyu ve suyu ekleyip tuzunu ayarlayın. Buğdaylar yumuşayana kadar pişirin. Pulbiber ekleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL