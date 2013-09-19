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Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi

Bezelyeli Buğday Çorbası Tarifi
ORTA

Çorbalara çok yakışan bezelyenin buluştuğu lezzetli ve çok hafif bir o kadar da besleyici bu çorbaya sofralarınızda yer verin. Bezelyeli buğday çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Buğdayı ayıklayıp bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp iyice yıkayın. Domatesleri ve soğanı rendeleyip bir tencerede kavurun. Islanmış buğday ve bezelyeyi tencereye alın.
  • 2
    Üzerine tavuk suyu ve suyu ekleyip tuzunu ayarlayın. Buğdaylar yumuşayana kadar pişirin. Pulbiber ekleyip servis yapın.

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