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Bezelye Çorbası Tarifi

Bezelye Çorbası Tarifi
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Bezelye çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. Peki bezelye çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Salçayı tencereye alıp ayçiçek yağ ile açın. Daha sonra suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
  • 2
    Su kaynayınca tuz, bezelye, dörde bölünmüş soğan ve küp doğranmış patatesi katın. Patates yumuşayana kadar pişirin ve çorbayı blenderden geçirin.
  • 3
    Tekrar tencereye alın ve bir taşım kaynattıktan sonra sıcak olarak servis edin

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