Barbunya Çorbası Tarifi

İri doğranmış soğan, salça, tereyağı, kesme şeker, tuz ve karabiber katıp haşlayın. Haşlanmış barbunyalardan 2 çorba kaşığını kenara alın ve kalanını suyuyla birlikte blenderden geçirin. Yeniden tencereye alın. Eğer koyu ise arzunuza göre sıcak su katarak açın ve bir-iki taşım kaynatın. Daha sonra çorbayı kaselere paylaştırıp, üzerine ince kıyılmış taze soğan ve ayırdığınız barbunyayı koyup servis yapın.

Barbunyayı bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su koyup ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra ocağın altını kapatın ve üzerine 1 su bardağı soğuk su katıp, kapağını örtün (bu işlem barbunyanın gazını giderecektir). Suyunu süzüp, üzerine yeniden 5 su bardağı soğuk su koyun.