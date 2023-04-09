Tarhunlu Karalahana Çorbası
Güçlü antioksidan özelliğine sahip enfes bir tarifle karşınızdayız... Hem besleyici hem de yararlı tarhunlu karalahana çorbası içinizi ısıtmakla kalmıyor bağışıklığınızı da güçlendiriyor! Tarhunlu karalahana çorbası nasıl yapılır? Tarhunlu karalahana çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanın kabuklarını soyup doğrayıcıda kıyın. Tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine soğanı ve kıymayı ilave edin.
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2
Tahta kaşık yardımıyla ezerek soteleyin. Doğranmış sarımsak ve salçaları katıp kavurun. Unu ilave edip iki tur çevirin. Kıyılmış karalahanayı ilave edin.
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3
Kısık ısıda yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Üzerine ısıtıcıda kaynattığınız suyu ilave edin. Bulguru katıp karıştırın. Tarhun ve karabiberi ekleyin. Tuzunu ayarlayın.
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4
Tencerenin kapağını kapatıp karalahana iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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