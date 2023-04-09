Güçlü antioksidan özelliğine sahip enfes bir tarifle karşınızdayız... Hem besleyici hem de yararlı tarhunlu karalahana çorbası içinizi ısıtmakla kalmıyor bağışıklığınızı da güçlendiriyor! Tarhunlu karalahana çorbası nasıl yapılır? Tarhunlu karalahana çorbası tarifi...