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Öğünler Çorba Balık çorbası

Balık Çorbası

KOLAY 45 DAKİKA

Lezzetini birbirinden şifalı baharatlar alan balık çorbası, özellikle balık sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Siz de evinizde pratik bir şekilde bu lezzete ortak olabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Balıkları temizleyip yıkadıktan sonra büyük bir tencerenin içine yerleştirin. Su, küp doğranmış kereviz, havuç, defne yaprakları, doğranmış maydanoz, tane karabiber ve tuzu ekleyin.

  • 2

    Kaynayana kadar yüksek, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin. Sürenin sonunda balıkları tencerenin içinden alıp kılçıklarını ve kafalarını temizleyin.

  • 3

    Yeniden tencereye ilave edin. Defne yapraklarını içinden çıkarın. Başka bir tencerede sade yağı eritin. Unu ekleyip kavurun. Diğer tenceredeki malzemeyi karıştırarak ilave edin.

  • 4

    Yumurta sarısı, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi iyice çırpın. Üzerine çorbanın suyundan 1 çorba kepçesi dolusu ilave edip karıştırın. Yeniden hızlıca karıştırarak çorbaya ilave edin

  • 5

    . 5 dakika pişirip ocaktan alın. Arzuya göre üzerine limon suyunu ekleyip kızartılmış köy ekmeği ile birlikte servis yapın.

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