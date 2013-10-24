Bademli Tavuk Çorbası Tarifi

Safranı sirkenin içine ilave edip bir gece bekletin. Tavuğu tencereye alın. Üzerine su ve tuz ekleyip haşlayın. Sudan alıp etini kemiğinden ayırın. Eti elinizle didikleyip kenara alın. Tavuk suyunu yeniden ocağa oturtup üzerine pirinci ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra alın.