Badem Sütlü Kuzu Gerdan Çorbası

Süzüp azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Didiklenmiş et, çekilmiş badem ve sütü de tencereye ilave edin. Arada bir köpüğünü alarak 5 dakika daha pişirin. Servis kaselerine aktarın. Toz kırmızıbiberi tereyağında yakın ve çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.