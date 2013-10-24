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Öğünler Çorba Anam aşı çorbası

Anam aşı Çorbası

Anam aşı Çorbası
ORTA

Elazığ`ın yöresel çorbalarından biridir. Pişirilirken yeşil mercimek kullanılmadan da yapılır. İşte anamaşı tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kıyılmış soğan, kavurma ve tereyağını bir tencereye alıp, kavurun. Salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın.
  • 2
    Mercimek, lobik, dövme ve nohudu ayrı ayrı bir gece öncesinden suda bekletip, ertesi gün süzün.
  • 3
    Bakliyatları ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. En son tuzunu ayarlayın ve tencereyi ocaktan alıp, sıcak servis yapın.

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