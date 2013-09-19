Adaçaylı Mısır Çorbası Tarifi
Farklı bir lezzet ve doyurucu bir çorba olan adaçaylı mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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Ada çayı ve mısırı blendere alın. Üzerine süt, su, ayçiçeği yağı, toz kırmızıbiber ve tuzu ekleyip, tüm malzemeyi blenderden geçirin. Kaselere paylaştırdıktan sonra üzerine kurutulmuş ada çayı ve toz kırmızıbiber serpin. Soğuk olarak servis yapın.
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