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Öğünler Çorba Acılı mısır çorbası tarifi

Acılı Mısır Çorbası Tarifi

ORTA

Acıyı sevenlerin ve farklı bir tat denemek isteyenlerin tercihi olacak. Acı mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tereyağını bir tencereye alıp eritin ve halka doğradığınız pırasayı kavurun. Unu ilave edip kavurmaya devam edin.
  • 2
    Suyu katın ve kaynadıktan sonra mısırı ilave edip, 15 dakika pişirin. Acı biberleri ince kıyın. Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp irice doğrayın. Acı biber ve domatesi tencereye katın.
  • 3
    Biberler yumuşayana dek pişirin. Üzerine krema, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış fesleğen ekleyip servis yapın.

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