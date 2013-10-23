Acılı Mısır Çorbası Tarifi
Acıyı sevenlerin ve farklı bir tat denemek isteyenlerin tercihi olacak. Acı mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını bir tencereye alıp eritin ve halka doğradığınız pırasayı kavurun. Unu ilave edip kavurmaya devam edin.
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2
Suyu katın ve kaynadıktan sonra mısırı ilave edip, 15 dakika pişirin. Acı biberleri ince kıyın. Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp irice doğrayın. Acı biber ve domatesi tencereye katın.
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3
Biberler yumuşayana dek pişirin. Üzerine krema, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış fesleğen ekleyip servis yapın.
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