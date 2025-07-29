Mango Salsa
Renkli ve ferah aromasıyla mango salsa, et ve deniz ürünlerinin yanında tropikal bir tat patlaması sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Olgun mangoları soyun, çekirdeklerini çıkarın. Küçük küpler halinde doğrayın. Kırmızı dolmalık biberi ve soğanı küçük doğrayın. Kişnişi kıyın. Jalapeno biberini ince doğrayın.
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2
Orta boy bir karıştırma kabına doğranmış mangoyu, kırmızı biberi, soğanı, jalapeño biberini ve kişnişi alın.
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3
Karışıma limon suyunu, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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4
Soğuk olarak tortilla cipsleriyle, ızgara tavuk veya balık yanında servis yapın.
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