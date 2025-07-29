Tarif Ara
Öğünler Cips Mango salsa

Mango Salsa

Mango Salsa
KOLAY 15 DAKİKA

Renkli ve ferah aromasıyla mango salsa, et ve deniz ürünlerinin yanında tropikal bir tat patlaması sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Olgun mangoları soyun, çekirdeklerini çıkarın. Küçük küpler halinde doğrayın. Kırmızı dolmalık biberi ve soğanı küçük doğrayın. Kişnişi kıyın. Jalapeno biberini ince doğrayın.
  • 2
    Orta boy bir karıştırma kabına doğranmış mangoyu, kırmızı biberi, soğanı, jalapeño biberini ve kişnişi alın.
  • 3
    Karışıma limon suyunu, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  • 4
    Soğuk olarak tortilla cipsleriyle, ızgara tavuk veya balık yanında servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Pancar Cipsi

Pancar Cipsi

Bebek Enginar Pane
ORTA

Bebek Enginar Pane

Hamsi Çıtırdatma
ORTA

Hamsi Çıtırdatma

Peynirli Fırın Patates
KOLAY 20 DAKİKA

Peynirli Fırın Patates