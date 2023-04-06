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Türk Kahveli Kuplar

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Türk kahvesine aşık bir millet olarak her halini tüketmeyi çok seviyoruz. İşte Türk kahvesinin kup hali!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kahveli muhallebi için tereyağı dışındaki tüm malzemeyi bir tencereye alıp içinde hiç topak kalmayana kadar çırpın.

  • 2

    Daha sonra tencereyi ocağın üzerine yerleştirin muhallebiyi karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaşınca içine tereyağı ekleyip çırpın ve ocağı kapatın.

  • 3

    Birkaç dakika bekletip servis kuplarına pay edin. Kreması için labne peyniri dışındaki tüm malzemeyi tencereye alın homojen bir kıvam alana kadar çırpma teliyle çırpın.

  • 4

    Tamamen karıştıktan sonra ocağa alın ve karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Ilındıktan sonra labne peynirini de ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuyan kremayı kuplara pay edin.

  • 5

    Üzerini rendelenmiş çikolata, frambuaz ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

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