Türk Kahveli Kuplar
Türk kahvesine aşık bir millet olarak her halini tüketmeyi çok seviyoruz. İşte Türk kahvesinin kup hali!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kahveli muhallebi için tereyağı dışındaki tüm malzemeyi bir tencereye alıp içinde hiç topak kalmayana kadar çırpın.
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2
Daha sonra tencereyi ocağın üzerine yerleştirin muhallebiyi karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaşınca içine tereyağı ekleyip çırpın ve ocağı kapatın.
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3
Birkaç dakika bekletip servis kuplarına pay edin. Kreması için labne peyniri dışındaki tüm malzemeyi tencereye alın homojen bir kıvam alana kadar çırpma teliyle çırpın.
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4
Tamamen karıştıktan sonra ocağa alın ve karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Ilındıktan sonra labne peynirini de ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuyan kremayı kuplara pay edin.
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5
Üzerini rendelenmiş çikolata, frambuaz ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
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