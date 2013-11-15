Pay De Pera Tarifi
Pay de pera tarifini daha önce hiç duydunuz mu? Duymadım pay de pera nasıl yapılır diyorsanız siniz için araştırdık.İşte tarif...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Toz şeker, yumurta akı, un ve eritilmiş tereyağını derin bir kapta karıştırın.
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2
Azar azar su ekleyip, kıvamlı bir hamur elde edin.
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3
Ayrı bir yerde dilimlenmiş armudu tarçınla birlikte pişirin.
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4
İki adet küçük boy güveç kabına hamurları pay edin.
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5
Ortalarını hafif açıp, armut yerleştirin.
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6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dondurmayla servis yapın.
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