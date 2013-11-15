Tarif Ara
Öğünler Çikolatalı Tatlılar Pay de pera tarifi

Pay De Pera Tarifi

Pay De Pera Tarifi
ORTA

Pay de pera tarifini daha önce hiç duydunuz mu? Duymadım pay de pera nasıl yapılır diyorsanız siniz için araştırdık.İşte tarif...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Toz şeker, yumurta akı, un ve eritilmiş tereyağını derin bir kapta karıştırın.
  • 2
    Azar azar su ekleyip, kıvamlı bir hamur elde edin.
  • 3
    Ayrı bir yerde dilimlenmiş armudu tarçınla birlikte pişirin.
  • 4
    İki adet küçük boy güveç kabına hamurları pay edin.
  • 5
    Ortalarını hafif açıp, armut yerleştirin.
  • 6
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dondurmayla servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Türk Kahveli Kuplar
KOLAY

Türk Kahveli Kuplar

Dolgulu Ev Yapımı Çikolata
KOLAY 20 DAKİKA

Dolgulu Ev Yapımı Çikolata

Churros
30 DAKİKA

Churros

Lorlu Çikolatalı Kup Tatlı
ORTA

Lorlu Çikolatalı Kup Tatlı