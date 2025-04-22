Kestaneli Külah

Kurabiye için derin bir kaba un, tereyağı, yumurta sarısı, pudra şekeri, süt ve kıyılmış fındığı koyun. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın. Merdane ile 1 cm kalınlığında açın. 5-7 cm'lik yuvarlak kalıp ya da bir bardağın ağız kısmı yardımı ile yuvarlaklar kesin. Hamurları pişirme kağıdıyla kaplanmış fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.