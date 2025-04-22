Kestaneli Külah
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kurabiye için derin bir kaba un, tereyağı, yumurta sarısı, pudra şekeri, süt ve kıyılmış fındığı koyun. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın. Merdane ile 1 cm kalınlığında açın. 5-7 cm'lik yuvarlak kalıp ya da bir bardağın ağız kısmı yardımı ile yuvarlaklar kesin. Hamurları pişirme kağıdıyla kaplanmış fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
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2
Soğuduktan sonra tek taraflarını benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya batırın ve batırmadığınız tarafı soğutma teline gelecek şekilde yerleştirin. Bu şekilde çikolata donana kadar dinlendirin.
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3
Kestane püresi için kabukları temizlenmiş kestane ve kremayı blender'de pürüzsüz olana kadar çekin. Üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata ekleyip karıştırın.
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4
Kurabiyeleri geniş bir tabağa yan yana sıralayın. Her bir kurabiyenin üzerine hazırladığınız kestane püresinden yayın. Pürenin kalan kısmını kurabiye sayısı kadar bölün. Elinizle, kurabiyelerinden çapından daha küçük olacak şekilde külah şekli verin
ve kurabiyelerin üzerlerine yerleştirin.
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5
Üzeri için tüm malzemeyi mikser yardımı ile iyice çırpıp sıkma torbasına alın. Külah şeklindeki kestane pürelerinin kenarlarına sıkın. Buzdolabında 1 saat bekletin.
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6
Süslemek için bir çay süzgecinin içine kakaoyu koyun. Kestaneli külahların üzerine serpiştirin. İri kıyılmış fındık ile süsleyin. Her birinin tepe kısmına kestane şekeri yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.
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