Çikolatalı Yıldızlar Tarifi

Toz şeker, kakao ve unu yoğurma kabında karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta, süt, krema ve eritilmiş tereyağını çırpın. Bu karışımı kakaolu harca yavaşça ekleyip, bir yandan da pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Karışımı 15-20 dakika beklettikten sonra yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtıp, az yağ ile yağlayın (bu tatlı için üç farklı boy yıldız şeklinde kalıp kullandık).