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Fıstık Ezmeli, Hurmalı Çikolata

Fıstık Ezmeli, Hurmalı Çikolata
KOLAY 10 DAKİKA

İnsanı tok tutan, tatlı ihtiyacını karşılayan hurma ile sağlıklı bir ikramlık hazırlayabilirsiniz. Çayın, kahvenin yanında iyi gidecek, pratik tarifiyle hemen hazırlayabileceğiniz Çikolatalı Hurma tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Rendelenmiş portakal kabuğunu pişirme kağıdı üzerine alıp oda ısısında 30 dakika dinlendirin. Çikolatayı benmari usulü eritin.

  • 2

    Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. İçlerine çay kaşığı yardımıyla fıstık ezmesi doldurun. Elinizle veya çatal yardımıyla hurmaları erimiş bitter çikolatanın içine batıp çıkarın.

  • 3

    Üzerlerine irice kıyılmış yer fıstığı serpin. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir tabağa koyup buzdolabında 1 saat dinlendirin. Üzerine rendelenmiş portakal kabuğu serpip servis yapın.

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