Fıstık Ezmeli, Hurmalı Çikolata
İnsanı tok tutan, tatlı ihtiyacını karşılayan hurma ile sağlıklı bir ikramlık hazırlayabilirsiniz. Çayın, kahvenin yanında iyi gidecek, pratik tarifiyle hemen hazırlayabileceğiniz Çikolatalı Hurma tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Rendelenmiş portakal kabuğunu pişirme kağıdı üzerine alıp oda ısısında 30 dakika dinlendirin. Çikolatayı benmari usulü eritin.
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2
Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. İçlerine çay kaşığı yardımıyla fıstık ezmesi doldurun. Elinizle veya çatal yardımıyla hurmaları erimiş bitter çikolatanın içine batıp çıkarın.
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3
Üzerlerine irice kıyılmış yer fıstığı serpin. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir tabağa koyup buzdolabında 1 saat dinlendirin. Üzerine rendelenmiş portakal kabuğu serpip servis yapın.
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