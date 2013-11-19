Çikolatalı Suffle Tarifi
Çikolatalı sufle tarifi ile mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Çikolatalı sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpıcı ile iyice çırpın. Ayçiçek yağ, krema, çikolata ve kakaoyu ilave edip, çırpmaya devam edin.
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2
Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. 1 yemek kaşığı tereyağı ile düdüklü tencerenin içini yağlayın ve hazırladığınız karışımı içine boşaltın.
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3
Tencere'nin kapağını kapatın ve kısık ateşte düdüklü tencerenin birinci kademe ayarında, 13 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın ve 15 dakika sonra tencerenin kapağını açın. Servis tabağına çıkarın ve üzerine krema gezdirip, pudra şekeri serpin. Çilekle süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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