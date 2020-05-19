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Supangle

Supangle

Supangle evde denemek isteyenler için işte tarif.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt, toz şeker ve kakaoyu tencereye alıp, kaynayana dek karıştırın.

  • 2

    Küçük bir kapta yumurta sarısı, nişasta, vanilya ve unu çırpıp, sütlü karışımın içine hızlı hızlı ve karıştırarak dökün. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin.

  • 3

    Ocaktan alıp içine tereyağı ilave edin ve mikser yardımıyla 10 dakika çırpın.

  • 4

    Servis yapacağınız kuplara veya kaselere iri parçalara bölünmüş bayat keki pay edin. Üzerlerine supangle dökün. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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