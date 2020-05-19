Supangle
Supangle evde denemek isteyenler için işte tarif.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, toz şeker ve kakaoyu tencereye alıp, kaynayana dek karıştırın.
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2
Küçük bir kapta yumurta sarısı, nişasta, vanilya ve unu çırpıp, sütlü karışımın içine hızlı hızlı ve karıştırarak dökün. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin.
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3
Ocaktan alıp içine tereyağı ilave edin ve mikser yardımıyla 10 dakika çırpın.
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4
Servis yapacağınız kuplara veya kaselere iri parçalara bölünmüş bayat keki pay edin. Üzerlerine supangle dökün. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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