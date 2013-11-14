Çikolatalı Bal Peteği Tarifi
Çikolatalı bal peteği nasıl yapılır? Bitter çikolata kullanarak hazırlayabileceğini çikolatalı bal peteği tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bitter çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. Bal peteği şekerlemelerini minik parçalara ayırın. Bir kısmını elinizde sıkıştırıp, ufak toplar haline getirin. Eriyen çikolataya batırın. Kalan bal peteği şekerlemesini çikolata topların üzerine serpiştirin.
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2
Yağlı kağıt üzerinde soğumaya bırakın.Soğuduğu zaman buzdolabına aktarın. Birkaç saat bekletip servis yapın.
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