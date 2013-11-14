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Çikolatalı Bal Peteği Tarifi

Çikolatalı Bal Peteği Tarifi
ORTA

Çikolatalı bal peteği nasıl yapılır? Bitter çikolata kullanarak hazırlayabileceğini çikolatalı bal peteği tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bitter çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. Bal peteği şekerlemelerini minik parçalara ayırın. Bir kısmını elinizde sıkıştırıp, ufak toplar haline getirin. Eriyen çikolataya batırın. Kalan bal peteği şekerlemesini çikolata topların üzerine serpiştirin.

  • 2

    Yağlı kağıt üzerinde soğumaya bırakın.Soğuduğu zaman buzdolabına aktarın. Birkaç saat bekletip servis yapın.

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