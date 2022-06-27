Dondurmalı Profiterol
Sıcak havalarda canınız tatlı çektiğinde kolayca yapabileceğiniz dondurmalı profiterol tarifi sizlerle…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Suyu tencereye alın, orta ısıda su kaynamaya başlayınca tereyağı ve tuzu ekleyin. Tereyağı eriyince unu ekleyip yaklaşık 10 dakika kısık ısıda sürekli karıştırın.
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2
Ocağı kapatıp hamurun ılınması için kenarda bekletin. Ilınan hamura yumurtaları birer birer eklerken bir yandan mikser ile çırpın. Hamuru sıkma torbasına alın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine her bir hamur 4 cm çapında olacak şekilde aralıklı olarak sıkın.
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3
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Daha sonra ısıyı 170 dereceye düşürüp 40 dakika daha pişirin. Piştikten sonra kapağını açmadan tamamen soğuyana kadar fırında bekletin.
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4
Çikolatalı sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir yerde pudra şekeri, krema ve suyu şeker eriyene kadar ısıtıp ocaktan alın. Üzerine çikolata ekleyip homojen kıvama gelene kadar karıştırın.
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5
Daha sonra soğuması için buzdolabında yaklaşık 1 saat bekletin. Servis esnasında profiterol toplarını enlemesine ortadan ikiye kesin. Aralarına vanilyalı dondurma yerleştirip üzerlerini hafifçe bastırarak kapatın. Çikolata sos döküp servis yapın.
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