Dondurmalı Profiterol

Ocağı kapatıp hamurun ılınması için kenarda bekletin. Ilınan hamura yumurtaları birer birer eklerken bir yandan mikser ile çırpın. Hamuru sıkma torbasına alın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine her bir hamur 4 cm çapında olacak şekilde aralıklı olarak sıkın.