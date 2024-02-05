Narlı, Kestaneli Çikolatalı Bar
Bir dilimiyle sizi enfes bir lezzet keşfine çıkaracak harika bir tarifimiz var. Narlı, kestaneli çikolatalı bar tarifini mutlaka deneyin…
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yoğunlaştırılmış süt için toz şeker ve sütü tencereye alıp kısık ısıda 1/3'ü kalana kadar pişirin.
-
2
Çikolatayı benmari usulü eritip yoğunlaştırılmış süt, nar ekşisi, kavrulup irice kırılmış ceviz, irice doğranmış kestane ve tuzu iyice karıştırın.
-
3
Yağlanmış 20x20 cm ebadında kare bir kalıba dökün. Üzerine nar tanelerini serpiştirip buzdolabında 2 saat dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL