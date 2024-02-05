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Narlı, Kestaneli Çikolatalı Bar

Narlı, Kestaneli Çikolatalı Bar
KOLAY 10 DAKİKA

Bir dilimiyle sizi enfes bir lezzet keşfine çıkaracak harika bir tarifimiz var. Narlı, kestaneli çikolatalı bar tarifini mutlaka deneyin…

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

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