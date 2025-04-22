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Chia’lı Vişneli Kalpler

Chia’lı Vişneli Kalpler
KOLAY 20 DAKİKA

Hem sağlıklı hem aşk dolu! Chia tohumunun besleyici gücü, vişnenin ferah tadıyla kalp şeklinde buluşuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bal kabağının kabuklarını temizleyip blenderden geçirin. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip iyice karıştırın.

  • 2

    Kalp şeklinde porsiyonluk kalıplara pay edip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. 2 Arası için vişneyi bir kaba alıp suyunu salması için 30 dakika dinlendirin.

  • 3

    Üzerine chia ilave edip 15 dakika jel kıvamına gelene dek dinlendirin. Pişen porsiyonluk kekleri enlemesine ortadan ikiye kesip, ortalarına chia tohumlu karışımı pay edin.

  • 4

    Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü erittikten sonra keklerin üzerine gezdirin ve servis yapın.

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