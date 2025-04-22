Chia’lı Vişneli Kalpler
Hem sağlıklı hem aşk dolu! Chia tohumunun besleyici gücü, vişnenin ferah tadıyla kalp şeklinde buluşuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bal kabağının kabuklarını temizleyip blenderden geçirin. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip iyice karıştırın.
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2
Kalp şeklinde porsiyonluk kalıplara pay edip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. 2 Arası için vişneyi bir kaba alıp suyunu salması için 30 dakika dinlendirin.
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3
Üzerine chia ilave edip 15 dakika jel kıvamına gelene dek dinlendirin. Pişen porsiyonluk kekleri enlemesine ortadan ikiye kesip, ortalarına chia tohumlu karışımı pay edin.
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4
Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü erittikten sonra keklerin üzerine gezdirin ve servis yapın.
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