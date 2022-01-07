Yudum Yudum Çay
Kültürümüzün vazgeçilmez içeceği çay, sabah kahvaltısından itibaren hem yemeklere hem sohbetlere eşlik ederek günün her saatine ayrı bir keyif katar. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan içecek olan siyah çay ile bitki çayı demlemenin püf noktalarını sizin için derledik.
Malzemeler
Yapılışı
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1
ADIM ADIM ÇAY DEMLEME
İlk olarak çaydanlığa temiz ve soğuk su koyun.
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2
İçme suyu kullanmaya özellikle dikkat edin.
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3
Klorlanmış su ile kaliteli çay yapılmaz.
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4
Daha sonra demliğe çay koymadan, ısınması için çaydanlığın üzerine oturtun ve ocağı açıp suyu kaynatın.
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5
Demliğe kişi sayısına (kişi başı 1 tatlı kaşığı) ve demliğin büyüklüğüne göre çay koyun. Sonra çayı ılık su ile yıkayıp süzün.
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6
Çaydanlıktaki su kaynadıktan hemen sonra ocağı kapatıp 1-2 dakika dinlendirin ve suyu demliğe boşaltın.
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7
Ocağı yeniden açıp suyu 10-15 dakika kaynatın.
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8
Şayet çayın aromasını tam olarak hissetmek istiyorsanız bu süreyi 20-25 dakikaya çıkarabilirsiniz.
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9
Çay demlendiğinde, taneler dibe oturur ve dem ile posa birbirinden ayrılır.
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10
Demlediğiniz çayı 30 dakika içinde içmeye özen gösterin. Demlenen çay 30 dakikadan fazla bekletildiği takdirde, içeriğinde bulunan yararlı maddeler
azalır.
ÖNERİLER
Suyun 100 derecede kaynatılmasıgerekir. Demlenme aşaması ise 3 dakika sürmeli. Demli çay sevenler bu süreyi 10-15 hatta 30 dakikaya çıkarabilir. Çay, 3 dakika demlendiğinde, uyarıcı etkileri açığa çıkar. 3 dakikadan sonra ise daha rahatlatıcı aromalar açığa çıkar.
Bitki çayı hazırlamanın püf noktaları:
• Tarçın, karanfil, kuru zencefil gibi kalın kabuklu ve kök formundaki bitkiler 1 taşım kaynatılarak çay olarak hazırlanabilir.
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• Yaprak olanlar, üzerine sıcak su ekleyip, 5-6 dakika bekletildikten sonra süzülerek içilebilir.
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• Ihlamur ve adaçayı yaparken, çaydanlığı direkt ocağa koyarak veya siyah çay gibi demlemeyin. Bir kaba alıp üzerine kaynar su dökün ve 5-6 dakika bekletip için. Üzerine ayva ya da elma kabuğu da ekleyebilirsiniz.
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