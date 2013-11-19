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Sofra Bugün Ne Pişirsem? Kefirli mandalinalı tatlı tarifi
Kefirli Mandalinalı Tatlı Tarifi

KEFİRLİ MANDALİNALI TATLI TARİFİ

Kış aylarında en çok yenen meyvelerden olan mandalinayı hiç tatlı niyetine yediniz mi? Kefirli mandalinalı tatlı tarifi sayesinde hazırladığınız tatlının üzerine dilimlerle koyabileceğiniz mandalinalarla enfes lezzet elde edebilirsiniz. Peki kefirli mandalinalı tatlı nasıl yapılır?

8 Porsiyon
Zorluk Derecesi Orta

MALZEMELER

    1 su bardağı kefir
    2 su bardağı süt
    1 adet yumurta
    3 çorba kaşığı un
    3 çorba kaşığı toz şeker
    200 gram tuzsuz labne peyniri
    1 paket vanilya
    12 adet mandalina
    1 su bardağı mandalina suyu
    1 çorba kaşığı tepeleme buğday nişastası

    Taban için:
    2 dilim kek veya
    1 paket kakaolu bisküvi
    100 gram tereyağı
    1 tatlı kaşığı tarçın

Kefir, süt, yumurta, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, iyice karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Koyulaşmaya başlayınca labne peyniri ve vanilya ilave edip, koyu muhallebi kıvamı alana dekpişirin. Ocaktan alıp, çırpma teli ile 10 dakika çırpın. Taban için kek veya bisküviyi ufalayıp, eritilmiş tereyağı ve tarçını karıştırın. Karışım orta boy kelepçeli kek kalıbına incecik yayın. Üzerine kefirli karışımı boşaltıp, tahta kaşık yardımıyla düzeltin.

Üzerine yuvarlak dilimlenmiş mandalinaları dizin. Ayrı bir yerde mandalinasuyu ve buğday nişastasını pişirip, ılınmaya bırakın. Daha sonra mandalinaların üzerine ince bir tabaka halinde dökün. Bir gece buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kalıptan çıkarıp, dilimleyerek servis yapın.

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