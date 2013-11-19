Kefirli Mandalinalı Tatlı Tarifi

Taban için: 2 dilim kek veya 1 paket kakaolu bisküvi 100 gram tereyağı 1 tatlı kaşığı tarçın

Kefir, süt, yumurta, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, iyice karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Koyulaşmaya başlayınca labne peyniri ve vanilya ilave edip, koyu muhallebi kıvamı alana dekpişirin. Ocaktan alıp, çırpma teli ile 10 dakika çırpın. Taban için kek veya bisküviyi ufalayıp, eritilmiş tereyağı ve tarçını karıştırın. Karışım orta boy kelepçeli kek kalıbına incecik yayın. Üzerine kefirli karışımı boşaltıp, tahta kaşık yardımıyla düzeltin.

Üzerine yuvarlak dilimlenmiş mandalinaları dizin. Ayrı bir yerde mandalinasuyu ve buğday nişastasını pişirip, ılınmaya bırakın. Daha sonra mandalinaların üzerine ince bir tabaka halinde dökün. Bir gece buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kalıptan çıkarıp, dilimleyerek servis yapın.