Tavuklu Üçgen Börek
Tavuklu üçgen börek, sofralarınıza lezzet katacak bir börek tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuğu bir tencereye koyup, üzerini geçecek kadar su doldurun ve haşlanması için orta ateşte pişirin. Haşlanan tavuğu bir kaba alarak soğumaya bırakın.
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2
İç harcı için soğanın kabuğunu soyup, piyazlık doğrayın ve zeytinyağı koyduğunuz tavaya alarak kavurmaya başlayın. Üzerine ince doğranmış kırmızıbiberi atın ve kavurmaya devam edin. Kavrulan harcı ocaktan alın. Üzerine salça, tuz ve diğer baharatları ekleyip karıştırın.
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3
Milföy hamurunu tezgaha alıp, her bir milföy parçasının uç kısmına tavuklu harçtan pay edin. Üçgen olacak şekilde kapatın.
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4
Hazırladığınız börekleri pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürün ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Dilediğiniz bir sos ile servis yapın.
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