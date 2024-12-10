Ballı Yemen Böreği
Ballı Yemen böreği, sofralarınıza lezzet katacak bir börek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru mayayı suya ekleyin ve karıştırın. 10 dakika bekletin. Un, yumurta, tereyağı ve tuzu yoğurmaya başlayın. Mayalı suyu üzerine ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Bu aşamada hamur elinize yapışırsa azar azar un ilave edin. Eğer hamur çok sert olursa az su ilave edin. Çok yumuşak ve elastik bir hamur olmasını sağlayın.
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2
Hamurun üzerini tamamen kapatıp 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru 16 eşit parçaya bölün ve bezeler yapın. Bezeleri bir tepsiye dizip üzerini tamamen kapatıp 1 saat daha dinlendirin. Bezeleri tek tek önce elinizle bastırarak genişletin. Genişleyen hamuru küçük oklava ile altına un serpmeden kağıt gibi incecik açın. Açılan yufkayı elinizle alıp 35 cm çapında bir tepsiye kenarlardan 2 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Her seferinde yufkaların üzerine az tereyağı gezdirin. Diğer bezeleri de aynı şekilde tek tek açın. Son yufkanın üzerine yumurta sarısını sürüp, susam serpiştirin. Böreği önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan böreğin üzerine bol miktarda bal gezdirerek servis yapın.
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