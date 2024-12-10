Ballı Yemen Böreği

Kuru mayayı suya ekleyin ve karıştırın. 10 dakika bekletin. Un, yumurta, tereyağı ve tuzu yoğurmaya başlayın. Mayalı suyu üzerine ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Bu aşamada hamur elinize yapışırsa azar azar un ilave edin. Eğer hamur çok sert olursa az su ilave edin. Çok yumuşak ve elastik bir hamur olmasını sağlayın.