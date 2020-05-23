Zeytinli Köfte
Kıymanın lezzeti, zeytinin aromatik tadıyla birleşerek farklı ve özel bir köfte deneyimi sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinlerin fazla tuzunu almak için ılık suda, 5 dakika bekletin. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayın ve süzüp kenara alın. Köfte için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine zeytinleri ve kalan malzemeyi ilave edip, yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Diğer taraftan zeytinli mantar sote için tereyağı ve ayçiçeği yağını bir tavaya alıp kıyılmış mantarı suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ve zeytinleri katın ve birkaç dakika birlikte pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kremayı katıp ocaktan alın. Dallarına ayırdığınız kekiği ekleyin. Köfteleri servis tabağına alın. Zeytinli mantar soteyle birlikte servis yapın.
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