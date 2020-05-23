Zeytinli Köfte

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Diğer taraftan zeytinli mantar sote için tereyağı ve ayçiçeği yağını bir tavaya alıp kıyılmış mantarı suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ve zeytinleri katın ve birkaç dakika birlikte pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kremayı katıp ocaktan alın. Dallarına ayırdığınız kekiği ekleyin. Köfteleri servis tabağına alın. Zeytinli mantar soteyle birlikte servis yapın.