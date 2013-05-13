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Sütte Balık

Sütte Balık
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Lezzeti ve şıklığıyla akşam yemeklerinize renk katacak sütte balık tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Orta büyüklükte bir güveç kabının içine kırlangıç filetoyu yerleştirin. Üzerine karides ve zarları soyulduktan sonra doğranmış mantarları koyun.
  • 2
    Beşamel sos için tereyağını bir tencereye alın ve unu ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Sütü yavaşça eklerken bir yandan da sürekli karıştırın. Yumurtaları teker teker katıp, karıştırmaya devam edin. Akıcı bir kıvam elde edene kadar pişirin.
  • 3
    Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sosu balığın üzerine gezdirin ve üstüne rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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