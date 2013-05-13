Sütte Balık

Beşamel sos için tereyağını bir tencereye alın ve unu ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Sütü yavaşça eklerken bir yandan da sürekli karıştırın. Yumurtaları teker teker katıp, karıştırmaya devam edin. Akıcı bir kıvam elde edene kadar pişirin.