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Soya Soslu Portakallı Somon

KOLAY

Hem pratik hem de etkileyici bir akşam yemeği seçeneği!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

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