Soya Soslu Portakallı Somon
Hem pratik hem de etkileyici bir akşam yemeği seçeneği!
Malzemeler
Yapılışı
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Soya sosu, balzamik sirke ve sarımsağı karıştırın. Somon filetoyu marine sosunda 2 saat kadar bekletin. Yapışmaz yüzeyli derin bir tavayı ısıtın. Zeytinyağını ekleyin. Somonu marine sosu ile pişirin. Kalınca dilimlenmiş soğanı ilave edip, pembeleştirin. Kabuklarıyla birlikte küçük doğranmış portakalı ekleyin. 1-2 dakika sonra ocaktan alın.
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