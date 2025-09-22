Soslu Izgara Karides Şiş
Ege esintisi tabağınızda! Izgarada pişen karideslerin üzerine gezdirilen özel sos, sizi doğrudan deniz kenarındaki bir restorana ışınlayacak. Tatilde hissetmek için bir çatal yeter.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Karidesleri bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, toz kırmızıbiber, ezilmiş sarımsak, lime kabuğu rendesi, lime suyu, tuz ve karabiber ekleyin. Karidesleri bu karışımla harmanlayın ve en az 15 dakika buzdolabında marine edin.
-
2
Şişlere 4-5 adet karidesi geçirin. Kuyrukları aynı yöne gelecek şekilde düzgünce yerleştirin.
-
3
Barbeküyü ısıtın. Şişleri yerleştirerek yüksek ateşte her iki yüzünü 2-3 dakika pişirin. Karidesler rengini değiştirip sıkılaştığında pişmiş demektir.
-
4
Sos için kırmızıbiber dışında kalan tüm sos malzemelerini mutfak robotunda hafif taneli kalacak şekilde çekin ve sos kabına alın. Kırmızıbiberi halka doğrayın. Çektiğiniz sosun üzerine kırmızıbiberi serpiştirin.
-
5
Pişen karides şişleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin. Lime dilimleri, taze yeşillikler ve biberle birlikte servis yapın.
