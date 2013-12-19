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Sini Köftesi

Sini Köftesi
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bulguru su ile ıslatın. Kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ekleyip iyice yoğurun.

  • 2

    Bulgur hamurunu bir kenara alın. Harç için kıymayı zeytinyağında kavurun. Küp doğranmış soğan ilave edip kavurmaya devam edin. Ceviz, karabiber, tuz ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

  • 3

    Yarım yemek kaşığı tereyağı ile yağlanmış yuvarlak bir tepsinin içine bulgur hamurunun yarısını incecik yayın. Üzerine soğuyan harcı, sonra da kalan bulgur hamurunu yayın.

  • 4

    Kalan yarım yemek kaşığı tereyağını gezdirin. Dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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