Sini Köftesi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bulguru su ile ıslatın. Kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ekleyip iyice yoğurun.
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2
Bulgur hamurunu bir kenara alın. Harç için kıymayı zeytinyağında kavurun. Küp doğranmış soğan ilave edip kavurmaya devam edin. Ceviz, karabiber, tuz ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
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3
Yarım yemek kaşığı tereyağı ile yağlanmış yuvarlak bir tepsinin içine bulgur hamurunun yarısını incecik yayın. Üzerine soğuyan harcı, sonra da kalan bulgur hamurunu yayın.
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4
Kalan yarım yemek kaşığı tereyağını gezdirin. Dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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