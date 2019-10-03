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Şehriyeli Pirinç Pilavı

Şehriyeli Pirinç Pilavı
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Sofralarımızın vazgeçilmezi şehriyeli pirinç pilavının lezzetli olan tarifini arayanlar bu tarif sizin için...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletin. Süzüp sudan geçirin. Diğer taraftan tavuk etini tencereye alıp üzerine tuz ve 3 su bardağı su ekleyip yumuşayana dek haşlayın.

  • 2

    Sudan alıp ılınmaya bırakın. Didikledikten sonra karabiber ve pul biberle tatlandırın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine ayçiçek yağı ve iki buçuk su bardağı tavuk suyu ekleyin.

  • 3

    Kaynamaya başlayınca pirinci katın ve kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince nohudu ekleyip suyunu tamamen çekene dek pişirin.

  • 4

    Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Küçük bir kaseyi hafifçe ıslatıp tabanına biraz tavuk eti koyun. Üzerine pilav ekleyip şekil alması için bastırın.

  • 5

    Ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Kalan tavuk ve pilavı da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.

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