Hurmalı Narlı Pilav
Doğal hurmanın tatlı lezzeti, nar tanelerinin ferahlatıcı dokunuşuyla buluşuyor. Sofranıza hem şıklık hem de benzersiz bir aroma katmak için bu özel pilav tarifini keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci tuz ilave edilmiş ılık suda 30 dakika bekletin. Suyunu süzüp yıkayın. Süzgece alıp suyunun iyice süzülmesini sağlayın.
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2
Pirinç, tuz, zencefil ve suyu pilav tenceresine alın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pilav suyunu çektiğinden ocaktan alın. 10 dakika dinlendirin.
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3
Çatal yardımıyla havalandırıp, içinden zencefili alın. Ayrı bir yerde kıyılmış dereotu, tanelenmiş nar, Antep fıstığı, irice doğranmış hurma, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın.
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4
Bu karışımı yasını pilava ilave edip harmanlayın. Pilavı servis tabağına alın. Üzerine kalan karışımı yerleştirin ve servis yapın.
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