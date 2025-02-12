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Hurmalı Narlı Pilav

Hurmalı Narlı Pilav
ORTA 25 DAKİKA

Doğal hurmanın tatlı lezzeti, nar tanelerinin ferahlatıcı dokunuşuyla buluşuyor. Sofranıza hem şıklık hem de benzersiz bir aroma katmak için bu özel pilav tarifini keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci tuz ilave edilmiş ılık suda 30 dakika bekletin. Suyunu süzüp yıkayın. Süzgece alıp suyunun iyice süzülmesini sağlayın.
  • 2
    Pirinç, tuz, zencefil ve suyu pilav tenceresine alın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pilav suyunu çektiğinden ocaktan alın. 10 dakika dinlendirin.
  • 3
    Çatal yardımıyla havalandırıp, içinden zencefili alın. Ayrı bir yerde kıyılmış dereotu, tanelenmiş nar, Antep fıstığı, irice doğranmış hurma, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın.
  • 4
    Bu karışımı yasını pilava ilave edip harmanlayın. Pilavı servis tabağına alın. Üzerine kalan karışımı yerleştirin ve servis yapın.

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