Milföyde Patlıcan Tarifi

Milföyleri merdane yardımı ile ayrı ayrı açın. Ortalarına patlıcanları yerleştirin. Patlıcanların içlerini biraz ezerek açın ve et sote ile doldurun. Üzerine sostan 1'er çorba kaşığı gezdirin. 1 adet milföyün uçlarını patlıcanların üzerine doğru kaldırıp, ısıya dayanıklı mutfak ipi ile bağlayın. Diğer milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında milföyler renk değiştirene dek pişirin. Mutfak ipini çıkarıp servis yapın.