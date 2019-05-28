Milföyde Patlıcan Tarifi
Patlıcan her şeye yakışır diyorsanız buyurun patlıcanlı milföy tarifi.. Kendinize hayran bırakacağınız patlıcanlı milföy nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patlıcanları yıkayıp ortadan ikiye kesin. Üzerlerine tuz serpip, 15 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp iyice kurulayın. Kızgın sıvı yağda patlıcanları kızartın.
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2
Ayrı bir yerde eti zeytinyağında kavurun. Et suyunu salıp çekince doğranmış soğan ekleyin. Soğanın rengi dönünce küp doğranmış biber ve domates ilave edip 2 dakika karıştırarak soteleyin. Salça, tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Üzerine su ilave edin ve et yumuşayıp, suyu azalana dek pişirin.
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3
Sos için unu eritilmiş tereyağında sürekli karıştırarak kavurun. Sütü azar azar ilave edip, kaynayana dek pişirin. Ocaktan almadan önce peynir ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, karıştırarak ocaktan alın.
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4
Milföyleri merdane yardımı ile ayrı ayrı açın. Ortalarına patlıcanları yerleştirin. Patlıcanların içlerini biraz ezerek açın ve et sote ile doldurun. Üzerine sostan 1'er çorba kaşığı gezdirin. 1 adet milföyün uçlarını patlıcanların üzerine doğru kaldırıp, ısıya dayanıklı mutfak ipi ile bağlayın. Diğer milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında milföyler renk değiştirene dek pişirin. Mutfak ipini çıkarıp servis yapın.
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