Sebze Püresi Dolgulu Köfte
Köfte ve sebzeyi birlikte sevenler için kolay tarifiyle sebze püreli köfte tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte harcı için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp sıkıldıktan sonra ufalanmış ekmek içi, karbonat, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun. Harcı buzdolabında 15 dakika dinlendirin.
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2
İç malzeme için patates ve havucu yıkayıp ikiye bölün ve ayrı tencerelere alıp tuzlu suda haşlayın. Haşlanan patatesin kabuklarını soyun. Havucun da dış kısmındaki kabuğu alın. Patates ve havucu rendenin kalın tarafı ile rendeleyin ve geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış maydanoz ve tuz ekleyip karıştırın.
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3
Kıymayı 8 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Bir parçasını buzdolabı poşetinin arasına koyun ve üzerine et döveceği veya elinizle bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açın. Kıymalı karışımın bir kenarına 1 yemek kaşığı patatesli harçtan koyup diğer yarısını üzerine kapatın. Elinizle bastırarak poğaça yapar gibi hazırlayın.
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4
Kalan kıymalı karışımı ve patatesli harcı da aynı şekilde hazırlayın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirip servis tabağına alın.
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5
Üzeri için tereyağını eritip salçayı hafifçe kavurun. Üzerine su, tuz ve karabiber ekleyip kaynatın. Sosu köftelerin üzerine dökün. Yanında haşlanmış sebzelerle birlikte servis yapın.
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