Bademli, Limonlu Grida
Bademli Limonlu Grida: Ege’nin taptaze dokunuşu, bademin kıtır lezzeti ve limonun ferah aromasıyla buluşuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağının yarısı ayırın ve bademi uygun boyda bir tavada yağda kavurun. Kavurma işlemi tamamlanıp bademler altın rengini aldığında yanmamaları için tavadan bir tabağa aktarın.
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2
Kalan diğer yağı uygun boyda bir tavaya koyun. Orta ateşte 1 dakika kadar ısınması sağlayın. Bu sırada dilimlenmiş grida filetosunu önce tuzlayın. Ardından unlayın. Fazla unu silkeleyip üzerinden atın ve her iki yüzünü 90'ar saniye pişirin.
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3
Pişen balık dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde ve tek sıra halinde tabağa alın. Başka bir tabakta bekleyen bademi balığın üzerine serpiştirin. Balığın piştiği tavada kalan yağın içine limon suyu ekleyin. Tavadaki yağı limon suyuyla hafifçe karıştırdıktan sonra sos olarak balığın üzerine gezdirin.
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