Bademli, Limonlu Grida

Kalan diğer yağı uygun boyda bir tavaya koyun. Orta ateşte 1 dakika kadar ısınması sağlayın. Bu sırada dilimlenmiş grida filetosunu önce tuzlayın. Ardından unlayın. Fazla unu silkeleyip üzerinden atın ve her iki yüzünü 90'ar saniye pişirin.