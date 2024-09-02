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Sebze Köftesi

Sebze Köftesi
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Hem sağlıklı hem de lezzetli sebze köftesi tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
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