Sebze Köftesi
Hem sağlıklı hem de lezzetli sebze köftesi tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patates ve havucu rendeleyip kaseye alın. İnce doğranmış taze soğanı, sarımsağı, dereotunu ve maydanozu ekleyin. Yumurta, un, kabartma tozu ve baharatları ilave edin.
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2
Tuzunu ayarlayıp, ince kıyılmış ıspanağı katıp iyice karıştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda şekil verin. Kızgın yağda önlü arkalı kızartıp kağıt havlu üzerine çıkarın. Arzuya göre sarımsaklı yoğurtla servis yapın.
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