Çin Mantısı Tarifi
Uzakdoğu restoranlarının olmazsa olmazı, en çok sipariş ve servis edilenlerin başında gelen muazzam Çin mantılarından yapıyoruz. Hamuru, iç harcı ve pişirme tekniği sizlere yepyeni bir deneyim kazandıracak. İşte kolay tarifiyle Çin mantısı.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç harcı için tüm malzemeyi karıştırıp kenara alın. Hamur için un, su ve tuzu iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp yarım saat dinlendirin. Cevizden daha küçük olacak şekilde bezelere ayırıp un serpilmiş tezgahta avuç içinizle yassılaştırın.
Küçük bir oklava yardımıyla uçlarını incelterek, çay tabağı büyüklüğünde açın. Her bir hamurun ortasına bir tatlı kaşığı harç koyup, kenarlarını ortada birleştirin. Bambu buharda pişirme kasesini içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine oturtun.
Mantıları kaseye yerleştirip bambu kasenin üzerini kapağı ile kapatın. Ortalama 20 dakika pişirip ocaktan alın. Sos için tüm malzemeyi iyice karıştırın. Mantının üzerine gezdirip servis yapın.
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