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Sarımsaklı ve Zerdeçallı Pilav

Sarımsaklı ve Zerdeçallı Pilav
ORTA

Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? İşte sarımsaklı ve zerdeçallı pilav tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ghee'yi tencereye alıp, rendelenmiş sarmısak ve baharatları ekleyin. Yağ eridikten sonra 2 dakika baharatları kavurup ardından pirinci ekleyip kavurmaya devam edin.
  • 2
    Yağ ile pirinç iyice harmanlandıktan sonra su, üzüm ve tuz ekleyip altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
  • 3
    Suyunu çektikten sonra gelişigüzel doğradığınız taze kişnişi ekleyin. Tencerenin üzerine kâğıt havlu kapatıp 10-15 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

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