Sarımsaklı ve Zerdeçallı Pilav
Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? İşte sarımsaklı ve zerdeçallı pilav tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ghee'yi tencereye alıp, rendelenmiş sarmısak ve baharatları ekleyin. Yağ eridikten sonra 2 dakika baharatları kavurup ardından pirinci ekleyip kavurmaya devam edin.
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2
Yağ ile pirinç iyice harmanlandıktan sonra su, üzüm ve tuz ekleyip altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
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3
Suyunu çektikten sonra gelişigüzel doğradığınız taze kişnişi ekleyin. Tencerenin üzerine kâğıt havlu kapatıp 10-15 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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