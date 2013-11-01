Portakallı Somon
Hafif ve şık bir akşam yemeği arıyorsanız bu tarifi denemelisiniz
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını eritip, baharatları ve limon suyunu ekleyin. Somon dilimlerini tepsiye yerleştirip, üzerine tereyağlı karışımı gezdirin. Üzerine portakal dilimlerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında pişirin. Baharatlı patates dilimleriyle servis yapın.
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2
Baharatlı patates için 2-3 adet patatesi yuvarlak dilimleyin. Yarı yarıya haşlayın. Kekik, pul biber, tuz ve karabiber karışımına bulayıp, ayçiçek yağında çevirerek kavurun.
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