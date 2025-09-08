Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Patlıcan şinitzel

Patlıcan Şinitzel

Patlıcan Şinitzel
ORTA 30 DAKİKA

Patlıcan ile yaratıcılığın sınırlarını zorlamak isteyenler için: Patlıcan Şinitzel tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanların birkaç yerinden delip ocakta, mangalda veya fırında közleyin.

  • 2

    Közlediğiniz patlıcanı streç folyonun içine sararak yumuşak kalmasını sağlayın.

  • 3

    Bu arada bulamak için malzemeleri hazırlayın. Bunun için una, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Yumurtaları çatalla çırpın.

  • 4

    Közlediğiniz patlıcanların kabuğunu dikkatlice soyun. Elinizle hafifçe bastırarak dağılmadan yayılıp yelpaze şeklini almasını sağlayın.

  • 5

    Patlıcanların üzerlerine tuz serpin.

  • 6

    Patlıcan yelpazeleri önce unlu karışıma, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.

  • 7

    Kızgın yağda her iki tarafını kızartın.

  • 8

    Yanına haşlanmış baharatlı patates ve Akdeniz yeşilliklerinden salata ile birlikte servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Naneli Bulgur Pilavı Tarifi
KOLAY

Naneli Bulgur Pilavı Tarifi

Patates Salatalı Enginar
ORTA

Patates Salatalı Enginar

Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı

Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı

Paella
ORTA 15 DAKİKA

Paella