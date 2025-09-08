Patlıcan Şinitzel
Patlıcan ile yaratıcılığın sınırlarını zorlamak isteyenler için: Patlıcan Şinitzel tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Patlıcanların birkaç yerinden delip ocakta, mangalda veya fırında közleyin.
-
2
Közlediğiniz patlıcanı streç folyonun içine sararak yumuşak kalmasını sağlayın.
-
3
Bu arada bulamak için malzemeleri hazırlayın. Bunun için una, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Yumurtaları çatalla çırpın.
-
4
Közlediğiniz patlıcanların kabuğunu dikkatlice soyun. Elinizle hafifçe bastırarak dağılmadan yayılıp yelpaze şeklini almasını sağlayın.
-
5
Patlıcanların üzerlerine tuz serpin.
-
6
Patlıcan yelpazeleri önce unlu karışıma, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.
-
7
Kızgın yağda her iki tarafını kızartın.
-
8
Yanına haşlanmış baharatlı patates ve Akdeniz yeşilliklerinden salata ile birlikte servis yapın.
