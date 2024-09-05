Patates Pizzası

Patatesleri rendeleyin. Üzerine un, yumurta, tuz ve karabiberi ilave edin ve yoğurun. Pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy ve yuvarlak kelepçeli kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.