Patates Pizzası
Lezzetli ve sağlıklı tarifiyle sofralarınıza şıklık katacak patates pizzası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri rendeleyin. Üzerine un, yumurta, tuz ve karabiberi ilave edin ve yoğurun. Pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy ve yuvarlak kelepçeli kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
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2
Fırından alıp üzerine domates sosu sürün. Kaşar peyniri serpin ve kalan malzemeyi yerleştirin. Yeniden fırına verin. Peynir eriyene kadar pişirin. Fırından alın. Roka yerleştirip, kaşar peyniri serpiştirin. Zeytinyağı gezdirip servis yapın.
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