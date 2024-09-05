Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Patates pizzası

Patates Pizzası

Patates Pizzası
ORTA

Lezzetli ve sağlıklı tarifiyle sofralarınıza şıklık katacak patates pizzası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • 2025 Trendi Swicy Lezzetler
  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
  • Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Firik Pilavı Eşliğinde Hindi Tandır
ORTA

Firik Pilavı Eşliğinde Hindi Tandır

Uzak Doğu Usulü Somon Balığı Tarifi
KOLAY

Uzak Doğu Usulü Somon Balığı Tarifi

Polenta Üzerinde Pırasalı Levrek Sarma
ORTA

Polenta Üzerinde Pırasalı Levrek Sarma

Fırında Pazılı Levrek
ORTA 30 DAKİKA

Fırında Pazılı Levrek