Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı

Soğan karamel rengini alınca ocağı kapatıp soğumaya bırakın. Pilav için kızgın tereyağında pastırmaları 1-2 dakika soteleyin. Pilavlık bulguru ekleyip karıştırın. Salçaları küçük bir kasede 1-2 yemek kaşığı su ile karıştırıp tencereye ekleyin. Bulgur ve salça iyice karıştıktan sonra malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp kısık ateşte pişmeye bırakın.