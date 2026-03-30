Mercimek Püreli Uskumru

Balıkları fırından alın, taze kişnişli Akdeniz yeşilliği salatası, mercimek püresi ve kibrit çöpü şeklinde doğranmış elmalarla birlikte servis yapın.

Fırında Balığın Kurumaması İçin Ne Yapabilirim?

Fırında pişirdiğiniz balığı kurutmamak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Balığı zeytinyağı ile iyice yağlamak, üzerini kapatarak kendi buharında pişirmek veya balığı uzun süre yüksek ısıda tutmamak bu yöntemlerdendir.

Uskumru Fırında Güzel Olur Mu?

Uskumruyu fırında pişirmek daha hafif ve sağlıklı bir öğün geçirmenizi sağlayacaktır. Uskumrunun en doğal tadını almak için ızgarada pişirebilirsiniz.