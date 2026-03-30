Mercimek Püreli Uskumru
Balık yemeyi sevenlerdenseniz mevsiminde uskumruyla hazırladığımız bu tarife bayılacaksınız! Yeşil elmayla ferah bir lezzet kattığımız bu tarifimiz uskumrunun en lezzetli halini sunuyor. Mercimekle birlikte karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz ve bol proteinli bu tarif tam size göre!
Mercimek Püreli Uskumru Malzemeleri
Mercimek Püreli Uskumru Nasıl Yapılır?
-
1
Mercimek püresi için zeytinyağını tencerede ısıtıp doğranmış soğanı yumuşayana kadar kavurun. Küçük doğranmış havucu ve patatesi ekleyip birkaç dakika daha kavurun. En son mercimekleri ve mercimeklerin üzerini iki parmak geçecek kadar suyu ilave edin. Mercimekler suyunu çekip yumuşayana kadar haşlayın.
-
2
Suyunu çekince tahini, tuzu ve baharatını ilave edip blender'de püre haline getirin. Püreniz hazır.
-
3
Balıkları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Tuz, karabiber ve kekiği zeytinyağı ile birlikte karıştırın. Bu karışımı balıkların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
-
4
Balıkları fırından alın, taze kişnişli Akdeniz yeşilliği salatası, mercimek püresi ve kibrit çöpü şeklinde doğranmış elmalarla birlikte servis yapın.
Fırında Balığın Kurumaması İçin Ne Yapabilirim?
Fırında pişirdiğiniz balığı kurutmamak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Balığı zeytinyağı ile iyice yağlamak, üzerini kapatarak kendi buharında pişirmek veya balığı uzun süre yüksek ısıda tutmamak bu yöntemlerdendir.
Uskumru Fırında Güzel Olur Mu?
Uskumruyu fırında pişirmek daha hafif ve sağlıklı bir öğün geçirmenizi sağlayacaktır. Uskumrunun en doğal tadını almak için ızgarada pişirebilirsiniz.
