Mercimek Köftesi
Yüksek besin değerine sahip Mercimek Köftesi hem lezzetli hem de yapımı oldukça pratik. Sofra ile Mercimek Köftesi yemeyen kalmasın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mercimeği 3 su bardağı suda hafifçe yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çekmeye yakın ince bulguru ekleyip karıştırın ve tencereyi ocağın üzerinden alın.
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2
Kapağını kapattığınız tencerede karışımı 15 dakika kadar bekletin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Kuru soğanları kıyın ve tavaya aktarın. Yumuşayana kadar kavurun.
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3
Sırasıyla; biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin. 3- 4 dakika daha kavurmaya devam edin.
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4
Bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin. Taze soğanları ve maydanozu kıyın. Doğranmış yeşillikleri ilave edin. Malzemeleri yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.
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5
Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin. Kıvırcık, marul yapraklarıyla birlikte servis yapın.
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