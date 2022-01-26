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Mercimek Köftesi

KOLAY 35 DAKİKA

Yüksek besin değerine sahip Mercimek Köftesi hem lezzetli hem de yapımı oldukça pratik. Sofra ile Mercimek Köftesi yemeyen kalmasın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Mercimeği 3 su bardağı suda hafifçe yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çekmeye yakın ince bulguru ekleyip karıştırın ve tencereyi ocağın üzerinden alın.

  • 2

    Kapağını kapattığınız tencerede karışımı 15 dakika kadar bekletin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Kuru soğanları kıyın ve tavaya aktarın. Yumuşayana kadar kavurun.

  • 3

    Sırasıyla; biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin. 3- 4 dakika daha kavurmaya devam edin.

  • 4

    Bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin. Taze soğanları ve maydanozu kıyın. Doğranmış yeşillikleri ilave edin. Malzemeleri yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.

  • 5

    Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin. Kıvırcık, marul yapraklarıyla birlikte servis yapın.

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